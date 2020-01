Venerdì 17: un giorno sfortunato?

Questo venerdì di Gennaio non è un giorno qualsiasi: è un Venerdì 17. Per chi non crede alle superstizioni è un giorno come tanti come tanti, ma è in ogni caso interessante scoprire per quale motivo a tale giorno è associata tradizionalmente la sventura.

Innanzitutto ricordiamo che c’è addirittura chi soffre di “Eptacaidecafobia“: è questo il termine, derivante dal greco, che indica la paura folle del numero 17.

Il venerdì 17 è una ricorrenza considerata particolarmente sfortunata, a causa della congiunzione di due elementi negativi: il Venerdì Santo (giorno della morte di Gesù) e il numero 17.

Tanti motivi e riferimenti possono essere rintracciati nelle fonti e nella storia. Nell’Antica Grecia i seguaci di Pitagora disprezzavano il numero 17 perché è un numero tra il 16 e il 18, numeri che per loro rispecchiavano la rappresentazione di quadrilateri 4×4 e 3×6.

Nell’Antico Testamento la data di inizio del diluvio universale si riconduce al 17 del secondo mese e, sempre secondo la Bibbia, il 17 è il giorno in cui è morto Gesù.

La Cabbala ebraica lo considera invece positivo perché è la somma di tre lettere dell’alfabeto ebraico che compongono la parola “bene”.

Nell’Antica Roma sulle tombe si scriveva “VIXI”, cioè “ho vissuto”, e nel Medioevo questa iscrizione veniva confusa con il numero 17 che invece in numeri romani si scrive XVII.

A Napoli il 17 è sinonimo di disgrazia, mentre nel resto del mondo i numeri negativi sono altri: nei paesi anglosassoni il giorno sfortunato è venerdì 13, mentre in Spagna, Grecia e Sud America è il martedì 13.