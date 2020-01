Vento forte, Coldiretti: gli alberi cadono perché “non c’è la cura del verde pubblico”

“Gli alberi cadono perché mancano figure professionali come i giardinieri e non c’è la cura del verde pubblico indispensabile in ogni Comune“: lo spiega Coldiretti Sicilia riferendosi ai danni provocati dal vento sull’Isola e in particolare a Palermo.

Il verde pubblico – sostiene Coldiretti siciliana – è un patrimonio e una risorsa ma va curato da figure professionali formate. “Gli alberi sono un ornamento delle città siciliane e alla luce del boom turistico che si registra rappresentano un elemento importantissimo per attrarre ancora più presenze – commenta Francesco Ferreri, presidente Coldiretti Sicilia – Ripopolare con le piante i centri urbani può far sviluppare nuovamente il comparto vivaistico che vanta una delle più alte qualificazioni professionali a livello mondiale, restituendo all’Isola la connotazione paesaggistica che ha sempre avuto“.