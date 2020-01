Vento forte nel Salernitano: danni a San Rufo

Forti raffiche di vento hanno creato danni e disagi dalla notte scorsa nel Salernitano, su tutto il territorio del Vallo di Diano: segnatale antenne volate via dai tetti, alberi sradicati, comignoli danneggiati, tetti scoperchiati, e numerosi cartelli della segnaletica stradale spazzati via.

Tanta paura nella notte soprattutto nell’area di San Rufo, dove sono stati seriamente danneggiati tetti e sottotetti di diverse case. Sul posto i pompieri del distaccamento di Sala Consilina. Non si sono registrati feriti.