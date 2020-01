Nessuna psicosi o misura particolare all’aeroporto di Malpensa per il coronavirus cinese, anche perché non c’è alcun volo proveniente da Wuhan tra quelli in arrivo nello scalo internazionale milanese. A quanto appreso, il Ministero della Salute ha chiesto l’elenco dei voli in arrivo e partenza per la Cina.

L’unica misura visibile in aeroporto sono dei cartelli informativi del Ministero della Salute, con i consigli per i viaggiatori internazionali diretti o di ritorno da Wuhan.