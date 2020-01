Virus Cina, caso sospetto a Parma: donna italiana rientrava da Wuhan

Nuovo presunto caso di coronavirus in Italia su una donna di ritorno da Wuhan. La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma, è in buone condizione di salute. Le Aziende sanitarie di Parma hanno attivato tutte le procedure previste.

La donna italiana, residente nel parmense, ha accusato lievi sintomi di infezione alle vie respiratorie. Il caso è solo sospetto, precisa una nota, e come previsto in questi casi e in via del tutto precauzionale Azienda ospedaliero-universitaria e Azienda Usl di Parma hanno adottato tutte le misure stabilite dal ministero della Salute e dalle autorità sanitarie regionali.