Virus Cina, caso sospetto su una nave da crociera: test delle analisi negative, in 6mila bloccati a Civitavecchia

Sono negativi i test relativi al Coronavirus a cui sono stati sottoposti i due passeggeri della nave Costa Smeralda ferma al porto di Civitavecchia. La conferma è arriva dalle analisi svolte presso il centro di riferimento Spallanzani di Roma.

Si tratta di due turisti, moglie e marito, cinesi di Hong Kong, in isolamento nell’ospedale di bordo della Costa Smeralda. Solo la donna ha febbre, presenta “lievi sintomi influenzali”. Per avere la certezza sulle condizioni di salute e per escludere o confermare il contagio con il coronavirus sono stati inviati i prelievi all’ospedale Spallanzani di Roma.

Il Sindaco di Civitavecchia si è poi opposto allo sbarco fino alla conferma analitica, per scongiurare qualsiasi rischio di contagio.