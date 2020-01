Virus Cina, secondo caso sospetto negli USA: dopo la conferma di contagio nello Stato di Washington ora tocca al Texas

“Il distretto sanitario di Brazos County, in Texas, sta indagando su un caso sospetto di Coronavirus 2019 (2019-nCoV). Il paziente ha viaggiato da Wuhan, in Cina, dove ha avuto origine il virus”. E’ quanto riferisce sulla propria pagina Facebook il distretto sanitario di Brazos County. “Gli operatori sanitari erano a conoscenza della guida alla salute pubblica sul nuovo coronavirus e hanno rapidamente riscontrato nel paziente i sintomi per il test del coronavirus. Il paziente tenuto in isolamento a casa, mentre i test precauzionali vengono eseguiti. Se c’è un caso confermato, lo annunceremo prontamente“, si legge ancora nella nota. Nella giornata di ieri un altro caso era stato confermato nello Stato di Washington dai Centri per la prevenzione e controllo delle malattie.