Virus Cina, i medici di famiglia: “Vaccinatevi conto l’influenza stagionale”

“In questa fase invito i pazienti che non si sono ancora vaccinati contro l’influenza stagionale a farlo”. Per evitare che “si mettano insieme i timori per l’influenza, fortemente attiva in questo periodo dell’anno, e i timori per il virus cinese”, ma anche per facilitare la diagnosi e alleggerire il Sistema sanitario. E’ l’appello del Segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, a margine dell’incontro organizzato a Roma per la conclusione della campagna nazionale “Adesso Basta”.

“Chi non lo ha fatto si vaccini – avverte – perché così rende due servizi: uno a se stesso e uno al medico che lo visita, perché facilita la diagnosi delle due infezioni”, spiega Scotti. Non è tardi per vaccinarsi. “La stagione dell’influenza finisce, di solito tra fine marzo e inizio aprile”. Inoltre, sottolinea Scotti, “vaccinarsi riduce la circolazione dell’influenza, crea meno casi, meno pressione sul servizio sanitario che, in questo modo, può concentrare maggiore attenzione sui pochi casi che ci saranno da nuovo virus. La vaccinazione – conclude Scotti – rende la diagnosi differenziale più facile, più rapida per l’isolamento di eventuali casi di coronavirus”.

Garantito il trasporto di provviste e materiale

La Cina ha moltiplicato gli sforzi per garantire il trasporto delle provviste e il flusso di traffico, mentre il Paese si batte contro il nuovo coronavirus (2019-nCoV). Mi Feng, portavoce della Commissione nazionale per la salute, in una conferenza stampa, ha reso noto che sono state adottate misure per alleviare la carenza di materiali e gestire il trasporto verso gli ospedali in prima linea nella prevenzione e il controllo dell’epidemia. Il portavoce ha affermato che le scorte di materiali protettivi per il personale medico sono ancora limitate al momento, ma le capacita’ di produzione sono in fase di recupero con un maggior numero di materiali d’importazione disponibili.

“La situazione sta migliorando” ha dichiarato. “Il trasporto, importante elemento di collegamento per frenare la diffusione del virus, si rivela anche un importante elemento per soddisfare le esigenze di viaggio delle persone, mantenere l’ordine sociale e garantire i rifornimenti di emergenza durante il periodo di prevenzione e controllo dell’epidemia”, ha affermato Wu Chungeng, portavoce del ministero dei Trasporti. Secondo il portavoce del ministero, saranno adottate ulteriori misure per soddisfare le crescenti esigenze delle persone in termini di viaggi e di prodotti.