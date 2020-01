Virus Cina, la denuncia shock di un’infermiera: “Il governo parla di 2 mila contagi, ma siamo a oltre 90 mila”

Il presidente cinese Xi Jinping ha confermato che la diffusione del coronavirus ha visto una decisa accelerazione dell’epidemia, ma ora è arrivato un video diffuso sui social che ha aumentato ancora di più l’allarme. Un’infermiera che lavora nell’ospedale di Wuhan, da dove è partito il contagio, parla di numeri ben più gravi e allarmanti di quelli ufficiali: “Oltre 90mila persone sono state contagiate. Aiutateci, attualmente le nostre risorse non sono sufficienti“, dice la donna. Il governo ha parlato di circa 2 mila contagi.

Ma non basta. Pare infatti che circa cinque milioni di abitanti di Wuhan hanno lasciato la citta’ prima che venisse sottoposta a cordone sanitario per contenere l’epidemia di polmonite da coronavirus, a causa dell’effetto combinato delle feste di Capodanno e dell’epidemia. Lo ha rivelato in una conferenza stampa, in serata, il sindaco della città, Zhou Xianwang, precisando che al momento in cui la città venne isolata giovedì scorso, c’erano nove milioni di persone nell’area metropolitana. Intanto negli Stati Uniti è stato confermato il quinto caso di coronavirus. Lo riportano le autorità sanitarie federali.