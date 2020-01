Virus Cina, due casi sospetti di coronavirus in Spagna

Il giornale spagnolo El Pais ha resto nota come l’Autorità sanitaria spagnola stia valutando due casi sospetti di contagio da coronavirus. Si tratta di due cittadini rientrati di recente dalla città cinese di Wuhan. “Attualmente in Spagna sappiamo che ci sono alcune persone che provengono da Wuhan e hanno avuto sintomi. C’e’ un caso in cui i campioni saranno inviati (ai controlli ma; ndr) con una probabilita’ molto bassa di infezione perche’ le loro caratteristiche cliniche sono al limite; e un altro caso che potrebbe essere escluso dall’elenco dei sospetti“, ha spiegato il direttore del Centro di coordinamento e di emergenze sanitarie del ministero della Salute, Fernando Simon.