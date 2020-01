Virus Cina, consolato: “In Italia immigrati da altre province rispetto a quella di Wuhan”

Gran parte dei cinesi “residenti in Italia provengono da province molto distanti da quella di Wuhan“, città dove il nuovo coronavirus ha fatto la sua prima comparsa e “crediamo che il governo centrale cinese possa affrontare questa epidemia. Anche da parte della popolazione c’è fiducia nel governo centrale nel risolvere questo problema”. È quanto si apprende dal Consolato generale cinese di Firenze. “Il governo cinese ha subito dato rilevanza alla situazione del virus, informando la popolazione, e in questi giorni sono state effettuate molte misure di prevenzione. Sono inoltre previste cure gratuite per chi si ammalasse” e “c’è fiducia nel governo centrale perché risolva questo problema”.