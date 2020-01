Virus Cina, primo caso confermato a Taiwan: una cinquantenne che risiede a Wuhan

Taiwan ha registrato il suo primo caso confermato del coronavirus cinese e il governo di Taipei ha invitato la cittadinanza a non recarsi a Wuhan, la città dove sembra aver avuto origine la malattia. La persona colpita è una donna taiwanese di circa 50 anni che vive a Wuhan ma che era giunta a Taiwan lunedì, con tosse, mal di gola e febbre. La paziente ha avvertito le autorità sanitarie dell’aeroporto di Taoyuan ed è stata immediatamente portata in ospedale, hanno detto i sanitari. Ha raccontato di non essere stata in alcun mercato né di aver avuto contatti con uccelli o altri animali mentre era a Wuhan.

In Cina, i casi legati al nuovo coronavirus continuano ad aumentare: sono ormai 291 quelli accertati secondo le autorità cinesi e le vittime sono salite a 6 da quando il virus ha fatto la sua prima comparsa.