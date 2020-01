Virus Cina, Rezza (Iss): “Ecco i sintomi e come si cura”

I sintomi del nuovo coronavirus emerso in Cina “sono tipicamente respiratori: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, affaticamento polmonare. Non ci sono terapie specifiche, quindi la malattia attualmente si cura come i casi di influenza grave, con terapie di supporto, farmaci antipiretici e antinfiammatori, e idratazione. Quando c’è una forma più grave, il paziente viene seguito in rianimazione con il supporto meccanico alla respirazione”.

A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che fa il punto sulla terapia delle infezioni da nuovo coronavirus cinese. Non sono disponibili antivirali specifici.

“E in teoria non occorre una terapia antibiotica, a meno che non ci siano complicanze batteriche. In pratica, se c’è una diagnosi di polmonite si tratta come una polmonite virale”. Non esiste ancora un vaccino contro questo virus, ma nei giorni scorsi al World Economic Forum di Davos in Svizzera, è stato annunciato che il National Institute of Health americano ha avviato una collaborazione per la messa a punto di un vaccino con l’Università australiana del Queensland e due società farmaceutiche. Anche la Russia nei giorni scorsi ha annunciato che un team di ricercatori è al lavoro sul vaccino.