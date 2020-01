Virus Cina: secondo caso a Hong Kong

Secondo caso a Hong Kong di polmonite virale da coronavirus, che ha fatto registrare oltre 500 casi in Cina, e diciassette decessi. Secondo quanto riferiscono fonti al South China Morning Post, un uomo di 56 anni che è stato a Wuhan è risultato positivo al coronavirus dopo i test iniziali e il risultato è in attesa di conferma definitiva: l’uomo è stato ricoverato in isolamento al Princess Margaret Hospital, dove ha sede il Centro per le Malattie Infettive dell’Hospital Authority di Hong Kong e dove è’ ricoverato anche il primo paziente risultato positivo ai primi test sul coronavirus, un turista cinese di 39 anni.