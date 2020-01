Virus Cina, Speranza: “Situazione al momento sotto controllo, a Fiumicino scanner che misura la temperatura delle persone”

“Siamo in contatto costante con le principali istituzioni internazionali, in modo particolare l’Organizzazione mondiale della Sanità e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, la situazione al momento è sotto controllo per quello che riguarda l’Europa e il nostro Paese“. Così il ministro della salute, Roberto Speranza, intervenuto a Tg2 Post parlando dell’allarme per il nuovo virus cinese. “Per precauzione abbiamo comunque fatto alcune scelte: in particolare a Fiumicino per i voli da quella città, Wuhan, ci sarà un controllo attraverso uno scanner che riesce a leggere la temperatura delle persone per capire se ci sono situazioni di allarme e in quel caso verranno attivate procedure speciali. Seguiamo con la massima attenzione la questione”, ha detto il ministro.

“Al momento – ha ribadito il ministro – i segnali che arrivano sono di una situazione sotto controllo, non bisogna generare allarmismi, e l’Italia si sta già organizzando sulla prevenzione e sulla ricerca. Fondamentale è l’azione cinese in queste ore, sono i momenti in cui bisogna provare a rafforzare il più possibile la collaborazione internazionale“. In ogni caso, ha sottolineato Speranza, “il sistema sanitario europeo ha una sua solidità, il nostro servizio sanitario nazionale è di grandissima qualità, l’Istituto superiore di Sanità ha potenzialità sul piano della ricerca, delle competenze, delle esperienze, enormi. Già negli anni passati – ha concluso il ministro – siamo stati in grado di intervenire con prontezza, credo che anche questa volta l’Italia e l’Europa saranno in grado di gestire l’emergenza“.