Virus Cina: da lunedì 27 gennaio task force di 14 medici a Malpensa per controllare i voli in arrivo

Da lunedì 27 gennaio, sarà attiva una task force di 14 medici, convocata d’urgenza, che opererà all’aeroporto di Milano Malpensa per i controlli sui voli in arrivo, in base al protocollo predisposto dal ministero della salute per l’epidemia di Coronavirus in Cina. Nel pomeriggio di oggi è arrivata dal ministero ai medici lombardi, compresa la federazione dei medici di famiglia (Fimmg), la richiesta di disponibilità per iniziare lunedì. “Il tempo è poco – spiega all’AGI il segretario regionale Fimmg Lombardia, Paola Pedrini – ma devo dire che molti medici hanno già comunicato la loro disponibilità, e i loro contatti sono già stati girati al ministero“.