Virus Cina: tasso di diffusione simile a quello della SARS, inviati quasi 6mila medici in Hubei

Secondo le ultime stime dei ricercatori dell’Imperial College di Londra, che collaborano con l’Organizzazione Mondiale della Sanità, ogni persona contagiata dal Virus 2019-nCov può infettarne in media altre 2,6, con un tasso che varia da 1,5 a 3,5.

Il tasso di diffusione è simile a quello della SARS e della pandemia influenzale del 2009, segnala Nature sul suo sito.

Per contrastare l’epidemia di polmonite da coronavirus diffusasi a partire da Wuhan, le autorità sanitarie cinesi hanno inviato finora quasi 6mila membri del personale sanitario nella provincia di Hubei. Oltre 4.100 medici si trovano già nell’area, mentre l’arrivo di altri 1.800 è previsto in serata: lo ha confermato Jiao Yahui, funzionario della commissione nazionale per la Sanità cinese, citato da Xinhua.