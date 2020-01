Virus cinese: anche Parigi annulla i festeggiamenti per il Capodanno lunare

Come misura precauzionale contro la diffusione del coronavirus, la comunità cinese di Parigi ha annullato la parata per il Capodanno lunare prevista per questa sera a Place de la République.

Un portavoce del sindaco Anne Hidalgo ha dichiarato alla CNN che la precauzione ha “la precedenza“.

“La comunità cinese di Parigi ha deciso di annullare la parata prevista per questo pomeriggio in Place de la République. Le associazioni non avevano il coraggio di festeggiare“, ha spiegato Hidalgo alla radio francese Europa 1. “Non dobbiamo cedere al panico ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere vigili e rispettare la decisione delle associazioni cinesi a Parigi“.