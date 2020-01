Virus cinese, Capodanno lunare: rinviata la festa a piazza San Giovanni a Roma

In considerazione dell’epidemia di coronavirus in Cina, i festeggiamenti a Roma per il Capodanno Cinese, in programma il 2 febbraio a piazza San Giovanni, sono stati rinviati: lo ha reso noto Lucia King, portavoce della comunità cinese a Roma.

Il rinvio si deve agli episodi di contagio del virus e di intolleranza verificatisi a Roma.