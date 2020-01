Virus cinese: confermato quinto caso in Australia

In Australia è stato confermato il quinto caso di contagio da coronavirus: lo ha annunciato il direttore dell’Unità di Salute pubblica dello stato del New South Wales, Kerry Chant. Si tratta di una donna di 21 anni arrivata all’aeroporto internazionale di Sydney giovedì da Wuhan, epicentro dell’epidemia: ha sviluppato i sintomi del coronavirus 24 ore dopo l’atterraggio.

Tutti i primi quattro contagiati sono stati ricoverati in isolamento e il quinto è stato messo “in isolamento a casa” e poi trasferito in ospedale.