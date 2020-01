Con i 5.974 casi confermati questa mattina dalla Commissione sanitaria nazionale cinese, il contagio del coronavirus di Wuhan ha superato in Cina quello del 2002-2003 legato alla Sindrome respiratoria acuta grave, la SARS, fermatosi a quota 5.327 (dati OMS).

In riferimento alle vittime, la SARS aveva fatto registrare 349 vittime totali, bilancio lontano dall’attuale epidemia in Cina.

L’epidemia di coronavirus si diffonde velocemente: il bilancio sale a 132 morti, nuovi contagi anche in Europa