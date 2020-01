Coronavirus, gli esperti: “Molti Paesi impreparati, velocizzare i preparativi”

Gli esperti del Global Preparedness Monitoring Board chiedono ai governi del mondo di velocizzare i preparativi per l’epidemia da nuovo coronavirus cinese, anche finanziando i Paesi meno sviluppati e in quelli sinora non coinvolti dall’epidemia.

Gli esperti hanno chiesto ai governi di “dedicare con urgenza risorse per costruire le loro capacità di preparazione essenziali”, mentre i ricercatori dovrebbero velocizzare lo sviluppo di vaccini, diagnostica e terapie. I donatori, aggiungono, dovrebbero “appoggiare economicamente i Paesi con minori risorse”.

Il board, cofinanziato da Banca mondiale e Organizzazione mondiale della sanità, ha iniziato a lavorare nello scorso marzo e tra i suoi esperti ci sono l’immunologo statunitense Anthony Fauci, il direttore generale dei Center for Disease Control and Prevention della Cina, George Gao, la ministra della Salute russa, Veronika Skvortsova. Nella nota, si dichiarano preoccupati che “molti Paesi restino impreparati” e chiedono ai leader di agire subito per prepararsi.