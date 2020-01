Virus cinese, epidemia inarrestabile: 106 morti e 1300 nuovi contagi, confermato primo caso in Germania

Il nuovo coronavirus cinese ha causato finora 106 morti, di cui 100 nella sola provincia di Hubei: sono gli ultimi aggiornamenti forniti dalle autorità cinesi, secondo cui i nuovi casi di contagio registrati sono stati quasi 1.300.

Alle 82 vittime registrate fino a ieri si sono aggiunte le 24 confermate oggi dalla Commissione sanitaria dell’Hubei.

I nuovi casi accertati sono stati 1.291, spingendo il totale su scala mondiale con il coinvolgimento di una dozzina di Paesi (tra cui anche la Germania), oltre quota 4.000.

Soltanto nell’Hubei i casi sono stati 2.714, di cui 2.567 trattati con il ricovero ospedaliero e 47 nel frattempo dimessi dopo le relative cure.

Finora sono 30 le città e le province cinesi in cui è in vigore il livello 1 d’allerta in risposta all’emergenza del coronavirus.

In considerazione dell’epidemia, i cittadini cinesi sono stati invitati a evitare i viaggi all’estero per garantire “salute e sicurezza” di cinesi e stranieri: secondo la National Immigration Administration cinese la riduzione dei movimenti trans-frontalieri può aiutare a prevenire e controllare la diffusione della polmonite causata dal coronavirus 2019-nCoV, il cui focolaio è stato localizzato a Wuhan. L’amministrazione ha chiesto di “spostare i viaggi all’estero non necessari“.

In Cina si è inoltre deciso di posticipare l’inizio delle scuole e delle lezioni universitarie: non è stata fissata una data per la ripresa dell’attività scolastica dopo le vacanze per il capodanno lunare.

Per quanto riguarda l’Europa, è stato confermato un primo caso di coronavirus cinese in Germania, nello stato sudorientale della Bavaria: “Un uomo della zona di Starnberg è stato infettato dal nuovo virus” ed “è stato posto sotto controllo medico e in isolamento,” ha spiegato un portavoce del Ministero della Salute bavarese.