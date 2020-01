“C’è un bombardamento mediatico tale che le persone reagiscono, ma in questo momento nel nostro Paese non c’è alcuna emergenza e non c’è una necessità” di procurarsi mascherine protettive: lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ad “Adnkronos Live“. “Quello che dobbiamo fare è provare a costruire le condizioni per cui il Paese fa tutto quello che è possibile per alzare il livello di attenzione, ma al tempo stesso bisogna evitare allarmismo“.