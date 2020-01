Virus cinese, non ci sono abbastanza posti letto a Wuhan: avviata la costruzione di un nuovo ospedale in tempi record [FOTO]

La Cina si ‘blinda’ contro il diffondersi del nuovo coronavirus 2019-nCoV, che nel Paese ha raggiunto la soglia delle circa 900 persone contagiate e 26 morti, il più giovane un 36enne ricoverato all’inizio del mese dopo aver avuto la febbre per tre giorni. Per l’Organizzazione mondiale della sanità non si può ancora parlare di ’emergenza globale’, ma intanto sono stati confermati in Francia i primi due casi, uno a Bordeaux e l’altro vicino a Parigi. “Probabilmente ne avremo altri“, ha detto il ministro della Sanità francese, Agnes Buzyn.

Mentre a Wuhan, focolaio dell’epidemia, iniziano a mancare maschere e dispositivi medici, è stata avviata in tempi record la costruzione di un nuovo ospedale da mille posti letto dedicato alla cura della malattia (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). La struttura prefabbricata, il cui completamento è previsto per il 3 febbraio, è modellata sull’ospedale Xiaotangshan di Pechino, realizzato nel 2003 per l’emergenza Sars: i lavori, partiti da zero, erano durati appena sei giorni.