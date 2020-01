Virus cinese, OMS: “preoccupazione” per i casi di contagio senza sintomi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha espresso “preoccupazione” per gli studi che riportano la possibilità di portatori di coronavirus cinese senza sintomi e che potrebbero infettare altre persone. “La materia è preoccupante e la stiamo analizzando“, ha dichiarato il portavoce OMS Christian Lindmeier, in conferenza stampa a Ginevra.

Ricevere pacchi dalla Cina, ha assicurato Lindmeier, “non comporta alcun problema per il contagio“: il virus “non ha una vita lunga, ma può stare su una superficie. Se io tossisco sulla mano e passo un telefono, per esempio, ci può essere contagio, ma il tempo di sopravvivenza del virus è molto, molto ridotto e forse dopo mezzora non può più contaminare persone“. “Sappiamo che riceviamo pacchi dalla Cina e questo non comporta problema per il contagio“, ha precisato il portavoce OMS.