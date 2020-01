Virus cinese: paziente di Parma, confermato test negativo

Negativo il test per il coronavirus cinese eseguito dall’Istituto Spallanzani di Roma sulla paziente ricoverata due giorni fa nel reparto di Malattie infettive dell’Ospedale Maggiore di Parma: la donna italiana, residente nel parmense, aveva accusato sintomi di infezione alle vie respiratorie, dopo essere rientrata da Wuhan, in Cina.

Già dai primi esami effettuati nel laboratorio dell’Istituto di Igiene dell’Università di Parma era emersa la presenza del virus influenzale di tipo B, confermata dai test eseguiti a Roma. La paziente, in buone condizioni di salute, verrà dimessa nei prossimi giorni.