Virus cinese, UE: pronti ad attivare meccanismo di protezione civile

Per limitare la diffusione del coronavirus che ha avuto origine nella città cinese di Wuhan, la Commissione europea è pronta ad ad attivare il Meccanismo europeo di protezione civile: “La Commissione sta lavorando a tutti i livelli per monitorare la situazione sulla diffusione del coronavirus“, ha affermato la portavoce dell’esecutivo comunitario, Dana Spinant. “E’ stato attivato il sistema di allerta rapido, un sistema interno della Commissione, per condividere le informazioni tra i servizi rilevanti“.

Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell’UE “sta discutendo con gli Stati membri azioni per risposte d’emergenza incluso l’uso del meccanismo UE per la protezione civile se e quando richiesto“, ha spiegato Spinant.