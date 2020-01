Web Tax: Le Maire, ‘guerra commerciale non conviene a nessuno’

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Una guerra commerciale non conviene a nessuno, non conviene né agli Stati Uniti né all’Unione Europea perché riduce la crescita economica, distrugge posti di lavoro e penalizza l’attività economica”. Così ai microfoni della tv all news francese ‘Bfm Business’ è il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire a Davos in occasione del Wef 2020.

“Quello che auspichiamo – aggiunge – è riuscire a costruire una fiscalità internazionale del 21esimo secolo e tassare i colossi del digitale. Siamo stati il primo Stato a tassare i colossi del digitale nel 2019. Continueremo nel 2020 ma preferiamo che si arrivi ad una tassazione internazionale, ad un accordo internazionale che si applichi a tutti gli Stati”.