WhatsApp down: impossibile inviare foto, video e audio sulla nota applicazione di messaggistica

Milioni di utenti stanno registrando e segnalando disagi con la nota applicazione di messaggistica WhatsApp, appartenente al gruppo Facebook. Sembra impossibile, ormai da quasi un’ora dal momento in cui scriviamo, inviare contenuti multimediali come foto, video e audio. Il disservizio, la cui comunicazione da parte degli utenti sta avvenendo anche via social, è segnalato con l’hashtag #whatsappdown. Non sono ancora note le cause del problema riscontrato dagli utenti. Il servizio, in questi casi, viene in genere ristabilito nel giro di poche ore.