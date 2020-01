World Cancer Day: a Cosenza il convegno su oncologia, prevenzione e terapia

Il 4 febbraio 2020 presso il Palazzo della Provincia di Cosenza, in occasione del World Cancer Day, sarà organizzato dall’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi il convegno dal titolo “Oncologia: Update tra prevenzione e terapia”.

L’evento è stato ufficialmente visionato e accettato dalla commissione internazionale del WORLD CANCER DAY 2020 e Cosenza, al momento è l’unica città italiana a supportare tale movimento di portata mondiale.

Saranno presenti diverse associazione partner, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), l’ALT (Associazione Lotta Tumori), e l’AIB (Associazione Italiana Biologi).

Non mancheranno i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Cosenza Dott. Franco Iacucci e del Prof. Luigi Morrone – Coordinatore del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Unical

L’evento sarà introdotto dal dott. Gianfranco Filippelli -Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica del P.O. di Paola (CS) – ASP di Cosenza e moderato dalla Dott.ssa Giulia Fresca.

Interverranno oncologi, ricercatori, nutrizionisti e Professori Universitari e diverse associazioni che si occupano di oncologia.

Il primo ad intervenire sarà il Prof. Ludovico Abenavoli Associato di Gastroenterologia presso Università Magna Grecia di Catanzaro che parlerà “Dalla Steatosi Epatica all’epatocarcinoma: una nuova emergenza oncologica”- il Dott. Sisto Milito – Specialista in oncologia e dirigente medico dell’Asp di Cosenza che parlerà dello screeening per la diagnosi precoce del tumore della mammella” – la Dott.ssa Anna Giorno – Responsabile Unità Operativa Screening Oncologici e Registro Tumori ASP Cosenza che parlerà dello “Screening organizzato del cancro dell’utero e del colon retto”, – Dott. Salvatore Vaccarella- Direttore Analisi Cliniche, Biomolecolari e Genetica U.O.C Laboratorio “Ugo Cavalcanti” che si focalizzerà sulla “Genetica dei Tumori, – il Dott. Daniele Basta –Commissario Provincia Cs dell’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi che parlerà di nutrizione e cancro, – concluderà il Dott. Massimo Gentile – Direttore dell’Unità complessa di Ematologia – Ospedale Annunziata di Cosenza che parlerà sulle “Novità in ematologia”.

La tavola rotonda sarà coordinata dal Dott. Vincenzo Liguori e la Dott.ssa Debora Fuorivia nutrizionisti, ed il convegno moderato dalla Dott.ssa Giulia Fresca.

Insomma, in questa giornata di sensibilizzazione e di autocoscienza su questo grande male dei nostri tempi, la Calabria non può che non dare il proprio contributo, dove medici, associazioni e singoli quotidianamente lottano per un presente e un futuro migliore.