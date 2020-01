Tranquillante ritirato dal mercato insieme ad un farmaco per la circolazione sanguigna: l’avviso di AIFA

L’Aifa ha disposto il ritiro dei seguenti medicinali:

XANAX 1 mg compresse a rilascio prolungato 30 compresse, AIC 045189040 della ditta FARMED SRL. Il ritiro è stato disposto a seguito del ritrovamento di una confezione riportante nell’astuccio esterno un errore di dosaggio (la scritta di 2 mg invece di 1 mg) ai sensi dell’art. 70 D. L.vo 219/2006.

FLEBOSIDE 30 confetti, lotto n. A0219, scad 03/2024, AIC 020561027 della ditta ARCAPIA FARMACEUTICI SRL. Il ritiro è stato disposto a seguito di notifica da parte della ditta concernente uso da parte del produttore di alcuni astucci in lingua inglese ai sensi dell’art. 70 D. L.vo 219/2006.

Xanax contiene il principio attivo alprazolam. L’alprazolam appartiene ad un gruppo di medicinali chiamati benzodiazepine ed agisce riducendo l’attività del sistema nervoso centrale. Questo medicinale è assorbito lentamente dopo essere stato assunto per bocca, per fare in modo che il suo effetto continui per molte ore. Xanax è utilizzato per il trattamento degli attacchi di panico associati o meno a paura/disagio a frequentare ampi spazi all’aperto (agorafobia).

Fleboside contiene due principi attivi, la troxerutina ed il carbazocromo. La troxerutina è una sostanza di origine naturale (bioflavonoide) che ha un effetto di protezione dei vasi sanguigni (azione capillareprotettrice). Il carbazocromo, restringendo i piccoli vasi sanguigni (azione vasocostrittrice locale), riduce il tempo di sanguinamento (emorragia). L’associazione di questi due principi attivi determina arresto del sanguinamento (emostasi) e protezione dei vasi sanguigni (vasoprotezione).