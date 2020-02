Il 14 Febbraio è prevista pioggia intensa di cioccolatini, fiori, ma anche di auguri!

San Valentino è la festa dedicata agli innamorati e celebrata in gran parte del mondo (soprattutto in Europa, nelle Americhe e in Estremo Oriente): per alcuni è una ricorrenza commerciale, ma per tante persone San Valentino è e sarà sempre la festa dell’amore.

Ecco di seguito una selezione di video romantici da inviare su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale.