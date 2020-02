La Società Astronomica Fiorentina organizza dal 21 febbraio 2020 il corso base di astronomia. 7 serate per comprendere le Stelle tra teoria e pratica, con osservazione guidata del Cielo notturno ai Telescopi della Società Astronomica Fiorentina ed apprendimento del Planetario. Il Corso di Astronomia si terrà da SAF presso l’Aula Magna dell’ Istituto Agnoletti in via Ragionieri, 47 a Sesto F.no. Orario a partire dalle ore 21,00 per tutte le date. È richiesta l’associazione alla S.A.F.