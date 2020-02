Aeronautica e Spazio: Airbus sarà presente al Singapore Airshow 2020

Airbus parteciperà al prossimo Singapore Airshow, dove presenterà i suoi ultimi prodotti, servizi e innovazioni nei mercati degli aeromobili commerciali, della difesa, dello spazio e degli elicotteri. La manifestazione si terrà presso il Changi Exhibition Centre di Singapore, dal 6 all’11 febbraio.

Lo stand di Airbus, situato nella hall principale [Stand #J23], presenterà tutta la gamma di prodotti della Famiglia Airbus, compresi i modelli in larga scala dell’A350-1000 a lungo raggio, dell’A400M e dell’elicottero H160, così come l’S450, una piattaforma satellitare di osservazione della terra.

Un’area dello stand sarà dedicata alle ultime innovazioni di Airbus dedicate al volo sostenibile del futuro. Queste innovazioni includono un modello del dimostratore ibrido-elettrico E-Fan X e per la prima volta un modello di MAVERIC, un nuovo dimostratore, con una configurazione aeronautica altamente innovativa e particolare.

I visitatori potranno conoscere più approfonditamente le ultime soluzioni di Airbus Services recentemente lanciate sul mercato. Queste includono Skywise, la piattaforma aperta di riferimento utilizzata dai principali operatori aeronautici per migliorare le proprie prestazioni operative sviluppata da Airbus e una demo del nuovo Airbus Virtual Reality Flight Trainer.

Per il settore militare, sarà esposto un A400M operato dalla Royal Malaysian Air Force. Questo aeromobile multi-ruolo di ultima generazione offre una versatilità senza pari nelle missioni militari e umanitarie in tutto il mondo. La Republic of Singapore Air Force (RSAF) esporrà anche uno dei suoi nuovi aeromobili A330 MRTT (Multi Role Tanker Transport) che offre funzionalità adeguate alle missioni di rifornimento, trasporto e dispiegamento.

Airbus sarà inoltre presente allo stand “What’s Next”, dell’organizzatore della manifestazione, insieme a Ambee e Scapic, due start-up della società Bizlab di Bangalore, che presenteranno i loro prodotti e servizi.