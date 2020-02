Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Air Italy si è impegnata, a continuare a svolgere i collegamenti in continuità territoriale con la Sardegna, fino al 16 aprile, data della conclusione del regime attualmente vigente”. Così in una nota l’Enac che ha preso atto della comunicazione della compagnia aerea Air Italy relativa alla liquidazione in bonis della società.