Allarme Coronavirus, in Campania chiuse per 3 giorni tutte le scuole e le univeristà

Scuole chiuse in Campania. E’ quanto prevede un’ordinanza del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che dispone la sospensione delle attivita’ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle universita’ per tre giorni a partire da domani 27 febbraio per consentire interventi di disinfestazione straordinaria in relazione all’emergenza coronavirus. L’ordinanza del governatore campano in materia di ulteriori misure di prevenzione dell’emergenza Coronavirus prende atto sia della deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio scorso con la quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale sia del decreto legge del 23 febbraio, approvato in serata alla Camera, in materia di gestione e contenimento dell’epidemia. Il provvedimento “ordina la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado e della frequenza delle attivita’ scolastiche di formazione superiore e universitarie, fatto salve quelle svolte a distanza”.