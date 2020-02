Allarme Coronavirus, uffici comunali e scuole chiuse a Messina

Scuole e uffici comunali chiusi a Messina per prevenire il rischio contagio coronavirus: il Sindaco Cateno De Luca sta firmando in questi minuti l’ordinanza che prevede la disinfezione di tutti i locali scolastici; la chiusura temporanea delle scuole comunali, comprese quelle dell’infanzia ed asili nido, da sabato 29 a lunedì 2 marzo e la chiusura temporanea degli uffici comunali, comprese le circoscrizioni, da sabato 7 a lunedi’ 9 marzo, ad eccezione della centrale operativa dei vigili urbani, dei cimiteri e dei locali dell’anagrafe destinati a servizi essenziali. Il primo cittadino peloritano ha invitato “tutti i cittadini e gli studenti, di ogni ordine e grado, compresi gli studenti fuori sede, provenienti o gia’ rientrati da un’area interessata dal contagio del virus a comunicare il rientro al proprio medico di famiglia, all’Autorita’ sanitaria locale (sindaco) e all’Asp competente al fine di ridurre l’eventuale rischio di contagio e consentire un costante monitoraggio al fine di successivi provvedimenti”. Inoltre “tutti i cittadini e gli studenti, di ogni ordine e grado, provenienti o gia’ rientrati da uno dei Comuni in cui si e’ verificato almeno un caso di contagio di Coronavirus sono invitati a permanere volontariamente presso il proprio domicilio, in via cautelativa e precauzionale, per un periodo non inferiore a 15 giorni“.