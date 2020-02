Allerta Meteo, nuovo intenso ciclone minaccia l’Europa: violenta tempesta di vento e rischio alluvioni nel weekend [MAPPE]

Allerta Meteo – I cicloni si susseguono in questa stagione nel Nord Atlantico. Un nuovo sistema in rapida intensificazione, infatti, si sta avvicinando all’Europa occidentale, portando una nuova violenta tempesta di vento e piogge torrenziali su Irlanda e Regno Unito. Il sistema aveva una pressione centrale di 998hPa alle 12 UTC del 19 febbraio, che è poi scesa a 962hPa alle 12 UTC del 20 febbraio, per un calo di 36hPa in 24 ore che permette di parlare di ciclogenesi esplosiva. Il ciclone continuerà ad espandersi in dimensioni mentre si sposterà verso est nel Nord Atlantico.

Si è sviluppato un intenso e ampio campo di vento a sud del ciclone, conseguenza del forte gradiente di pressione rispetto al sistema di alta pressione che si estende dalle Azzorre all’Europa sudoccidentale. Tra le Azzorre e il Nord Atlantico, esiste una differenza di pressione di oltre 70hPa! Le immagini satellitari (vedi gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo) mostrano l’avvezione di una massa d’aria marittima sul Nord Atlantico all’interno di un potente flusso zonale. Il forte gradiente di pressione sulla sua parte occidentale sta sviluppando una violenta tempesta di vento, che si sta gradualmente spostando verso l’Europa occidentale e la Scandinavia.

Le raffiche di vento massime saranno violente fino a estremamente violente localmente, soprattutto sul Regno Unito settentrionale (Scozia, Inghilterra settentrionale e Irlanda del Nord) e sul Mare di Norvegia verso la Norvegia occidentale. Con il campo del vento molto ampio, un’altra preoccupazione è rappresentata dalle grandi onde verso le aree costiere dell’Irlanda occidentale, dell’Irlanda del Nord e della Scozia, ma anche verso la Norvegia occidentale. Le onde potrebbero raggiungere i 13-15 metri di altezza e potrebbero essere leggermente più basse quando si avvicineranno alle aree costiere. Piogge torrenziali sono attese su Galles, Inghilterra settentrionale e Scozia: probabili altri 100-150mm di pioggia sulle aree già devastate dalle tempeste Ciara e Dennis delle scorse settimane. Queste piogge andranno ad aumentare il pericolo di alluvioni.