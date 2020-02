Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia: codice giallo per vento forte

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo di color ‘giallo’ per domani e mercoledi’ a causa di vento forte.

Domani passera’ un rapido fronte da nord seguito poi mercoledi’, soprattutto in quota, da forti correnti fredde e secche settentrionali. Sui monti in quota iniziera’ a soffiare vento sostenuto in prevalenza da nordovest, con possibili raffiche forti, specie su Alpi e Prealpi Carniche; non e’ escluso che localmente qualche raffica possa interessare anche il fondovalle.

Mercoledi’, sempre sui monti, soffiera’ vento forte in prevalenza da nord, con probabili raffiche intorno a 100 km orari; possibili raffiche anche a fondovalle e sulla Pedemontana. Su pianura e costa vento da nord o nord-est in genere moderato, a tratti piu’ sostenuto.