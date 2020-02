Allerta Meteo, il nowcasting di MeteoWeb: forti nevicate sulle Alpi, irruzione fredda imminente sull’Italia

Allerta Meteo – Il nocciolo freddo subpolare è in azione sulle Alpi e sui settori elvetici. Intense nevicate, autentiche bufere, stanno interessando i settori Alpini soprattutto i versanti Est e quelli più settentrionali con accumuli importanti e fino a bassa quota e con venti intensi, fino a oltre 130/140 km/h. Ma la circolazione settentrionale instabile sta prendendo piede oramai su gran parte del Paese, con rinforzi di venti da Nord/Nord Ovest e fronte instabile in azione in queste ore sul medio Adriatico e sul Centro Appennino. Rovesci, piogge e temporali in particolare fra le aree interne della Toscana, sulle Marche, Umbria poi più giù verso il Centro Est Abruzzo, Est Molise e fino al Gargano. Addensamenti con piogge più irregolari stanno interessando localmente anche i settori centro-orientali dell’Emilia-Romagna, localmente le coste della Venezia Giulia, ma qui i fenomeni sono destinati a cessare.

Instabilità, invece, che andrà intensificandosi tra Abruzzo, Molise, soprattutto settori centro orientali, e poi su Campania, Lucania, Puglia e un po’ verso tutto il Sud entro sera-notte e su Centro Est Sicilia, con piogge, rovesci diffusi e persino temporali, anche forti.

Nel frattempo andrà migliorando sulle aree settentrionali adriatiche, mentre continuerà a nevicare sulle Alpi, ma soprattutto su quelle centro-orientali, meno a Ovest.

Dalla tarda sera e in nottata arriveranno nevicate anche sulle regioni adriatiche, soprattutto sui rilievi interni e aree appenniniche e poi nevicate fino a bassa quota per gran parte di domani sempre sul centro-sud Appennino e sui rilievi del Nord Sicilia. Calo termico più sensibili ovunque dalla notte e per la giornata di domani e venti forti settentrionali.

