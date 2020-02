Allerta Meteo, nucleo freddo in azione al Centro/Sud: nelle prossime 12-24 ore il clou del maltempo con forti nevicate

Allerta Meteo – Si esplicherà nelle prossime 12/24 ore l’instabilità più accesa è più ricorrente legata all’azione del vortice freddo subpolare. Esso è penetrato bene, oramai, sul Mediterraneo centro-orientale con minimo in quota che si è portato tra basso Adriatico e Ionio e al suolo verso la Grecia.

I fronti più compatti associati al minimo stanno agendo, in queste ore mattutine, soprattutto su Est e Centro Sud Abruzzo, su Molise, sulla Campania e, più giù, sulla Sicilia, localmente in Calabria. Su queste regioni sono attivi le piogge e rovesci più importanti, seppure magari in prevalenza irregolari, ossia alternati a fasi più asciutte. Da un’analisi dei dati in quota, le aree dove maggiormente potrebbero insistere gli addensamenti nuvolosi e le precipitazioni associate, spesso in forma di neve fino a bassa quota, dovrebbero essere quelle dell’Abruzzo centro-meridionale, quindi in prossimità dei rilievi tra Sulmona, Centro Sud Chietino e Sud Aquilano; ben esposte anche le aree settentrionali e centro-occidentali del Molise, quelle orientali campane e della Lucania centro occidentale.

Altri settori esposti alla circolazione da Nord, i rilievi settentrionali della Sicilia e, via via in giornata, anche i rilievi della Sila e dell’Aspromonte. Addensamenti più irregolari con rovesci sparsi di pioggia i Gragnola sul resto del Sud, ma anche ampie aree con tempo asciutto.

Nubi e locali nevicate ancora sulle Alpi centro orientali, soprattutto i versanti più settentrionali e esteri, con possibile accumuli maggiori sull’estremo nord-est dell’Alto Adige.

Relativamente alla neve, dove potrà accadere di più e in che quantità, abbiamo evidenziato nella seconda immagine le possibili aree più interessate. Esse sono state circoscritte con colori a scala di blu-fucsia. Sulle aree meno scure, potranno esserci imbiancate a partire dai 3/400 m o qualche centimetro, specie sui 5/600 m, mentre via via verso i colori più blu, potrebbero localmente accumularsi fino a 5/10 cm. Maggiore esposizione delle aree contrassegnate dai colori in fucsia ossia dei settori occidentali della provincia di Chieti, quelli centro-meridionali della Provincia di L’Aquila, quelli meridionali del Pescarese e fino ai settori settentrionali dell’Isernino, in Molise. Egualmente più esposti anche i settori montuosi settentrionali della Sicilia, soprattutto tra le Madonie e i Nebrodi, anche le aree montuose del Nord Catanese. Su tutti questi settori contrassegnati dalla colorazione fucsia, saranno possibili nevicate più intense che, in particolare sopra i 700-800 metri, potranno raggiungere anche i 15-20 cm di accumulo.

L’instabilità più accesa sui settori peninsulari è prevista fino alle ore serali di oggi, mentre sul Nord della Sicilia potrà insistere anche nelle ore notturne prossime e fino a domani mattina.

Naturalmente va evidenziato anche il calo termico, già significativo rispetto ai valori di 24/48 ore fa, con crollo oltre i 10/15 °C, ma altri 4/ 5°C potrebbero perdersi ancora nelle prossime ore serali, notturne e per la mattinata di domani. Quindi tendenza a condizioni termiche ancora più fredde, soprattutto al Centro Sud. Infine, uno sguardo ai venti che continueranno a essere settentrionali un po’ ovunque, eccetto localmente al Nord, generalmente sostenuti o spesso forti per tutto oggi, con raffiche massime che potranno frequentemente raggiungere i 90/100 km/h o anche oltre sui settori appenninici e sul Nord della Sicilia. 50/60/80 km/h su buona parte dei bacini. Venti ancora domani, seppure previsti in progressiva attenuazione.

Per monitorare il maltempo in atto, ecco le migliori pagine del nowcasting: