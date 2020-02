Allerta Meteo Roma: la Protezione Civile apre il Coc

La Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato questo pomeriggio il preallarme per forti venti a partire dal tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 5 febbraio 2020, e per le successive 12-18 ore. Per questo motivo la Protezione Civile di Roma Capitale ha disposto l’apertura del Centro Operativo Comunale (COC) a partire dalle ore 18,00. Lo rende noto il Campidoglio.

Gli operatori della stessa Protezione Civile del Campidoglio e le squadre del Dipartimento Ambiente di Roma Capitale hanno lavorato tutta la notte e stanno ancora operando per limitare i disagi causati dal forte vento a partire dalla tarda serata di ieri. I tecnici del Centro Emergenza Verde sono intervenuti per rimuovere rami, alberi e detriti e per gestire le segnalazioni ricevute dalla Polizia Locale di Roma Capitale.Sono stati oltre 40 gli interventi eseguiti a causa del Maltempo. Diverse le strade interessate dalle operazioni, tra cui: via Buonincontri, piazza Lodi, via Anna Magnani, via della Muratella, via Monteverde, via Nicola Lisi, via Codirossoni, via Prenestina, via Tiberio Imperatore, via Cessati Spiriti, via delle Galline Bianche, via Cicerone, via Santa Maura, via Marcantonio Colonna, Villa Borghese.