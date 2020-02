Allerta Meteo Toscana: venti forti e mareggiate, estesa criticità “arancione”

Allerta Meteo per forti venti e mareggiate sulla costa Toscana: la Sala operativa della Protezione civile regionale comunica che la criticità arancione è stata estesa anche a domani.

L’area interessata è quella che si estende dalla Versilia fino a Piombino, Arcipelago incluso.

Previsto un rinforzo dei venti di Libeccio dal pomeriggio. Attese forti raffiche sulla costa, sull’Arcipelago e sull’Appennino e zone sottovento.

Prevista temporanea attenuazione del moto ondoso nella notte e nuovo aumento dal pomeriggio fino a mare agitato a nord dell’Elba, localmente molto agitato a largo.

Per il pomeriggio di oggi attese possibili nevicate a quote di montagna (700-900 m) sull’Appennino fiorentino e aretino e localmente sull’Amiata e sulle Colline Metallifere e possibile locale formazione di ghiaccio nelle zone interne nella notte e nel primo mattino.