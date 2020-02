Allerta Meteo, veloce sfuriata fredda sull’Italia: piogge e temporali al Centro/Sud in serata, temperature in picchiata [MAPPE]

Allerta Meteo – Stanno iniziando ad entrare correnti più fresche settentrionali legate a un impulso instabile subpolare. Al momento, una instabilità prefrontale, con nubi più diffuse e qualche pioggia, sta interessando alcune aree centro-meridionali della Toscana e dell’Umbria, specie tra Senese e Perugino occidentale; altri addensamenti e qualche pioggia sul Lazio occidentale e addensamenti con locali piogge o nevicate, via via fino in collina, sui settori Alpini occidentali, segnatamente su Alpi Graie, Pennine e Lepontine settentrionali. Un po’ di nubi irregolari sono presenti anche sulle regioni meridionali, soprattutto tra Campania e Calabria, ma qui ancora senza fenomeni degni di nota, o al più qualcuno isolato e debole sul Casertano. In queste ore, il cavo depressionario più importante è relegato ancora ai settori settentrionali e fino al Nord Appennino.

Nel corso del pomeriggio e poi della sera, il nucleo è previsti portarsi sull’Adriatico per poi evolvere verso la Grecia, mostrando le maggiori vorticità, e quindi le maggiori potenzialità offensive sulle regioni italiane più esposte, proprio fra il tardo pomeriggio e la serata. Via via, nel corso delle ore pomeridiane, addensamenti più intensi interesseranno ancora la Toscana, verso l’Umbria, le Marche, il Lazio e i settori interni appenninici, con piogge più frequenti. Qualche addensamento e deboli piovaschi sulle coste del basso Tirreno, tra Campania e Calabria. Continueranno locali nevicate sui settori alpini più settentrionali e di confine un po’ tutti, ma di più su quelle occidentali, con fiocchi fino in media-alta collina.

Un’attività instabile più pronunciata è associata al passaggio del fronte più intenso, è attesa tra il tardo pomeriggio e la serata. Le nubi e le piogge più significative interesseranno i settori interni laziali, il Sud delle Marche, l’Abruzzo Centro orientale, poi il Molise, localmente anche la Campania settentrionale e orientale e ancora di più la Puglia. Gli accumuli, terza immagine, generalmente non saranno importanti, fino a 7/10 mm di media, ma punte anche fino a 15 mm entro le ore notturne sulla Puglia. Possibile qualche breve nevicata sui rilievi abruzzesi intorno ai 1100/1300 m. La temperatura, già calata di qualche grado, specie al Centro Nord, continuerà a scendere progressivamente e anche in maniera significativa nelle prossime ore serali e notturne, con uno scarto termico, entro domattina, di 10°C rispetto ai giorni precedenti. Calo termico più apprezzabile su Alpi, regioni adriatiche e appenniniche. Infine, uno sguardo venti, sostenuti settentrionali su tutti i bacini, moderati occidentali o nordoccidentali sulle aree interne poi, entro domani, in rinforzo dai quadranti settentrionali anche su tutto il Sud, mediamente tra 20 e 40 km orari, fino a 50 km orari sulla Puglia, sul basso Adriatico e sullo Ionio settentrionale.

