Alluvioni ed esondazioni nel Regno Unito: centinaia di case evacuate in Inghilterra

Emergenza inondazioni in diverse zone del Regno Unito: centinaia di case sono state evacuate nelle ultime ore in Inghilterra, tra Yorkshire e Worcestershire, a causa dell’esondazione di alcuni corsi d’acqua.

L’allerta meteo è in vigore in numerose contee, che sono ancora in ginocchio sulla scia delle tempeste Ciara e Dennis, e mentre continuano fenomeni di piogge torrenziali.

Il leader (uscente) dell’opposizione laburista, Jeremy Corbyn, ha attaccato il premier Boris Johnson nel Question Time del mercoledì, accusandolo di non aver garantito fondi sufficienti per la tutele necessarie.