Incidenti montagna: alpinista piemontese precipita per un centinaio di metri e muore

Un alpinista è morto oggi sul Legnone, in Alta Valsassina. La vittima, M.B., 49 anni, di Novara, aveva raggiunto con amici l’Alta Valsassina per raggiungere la vetta del Legnone. Durante l’escursione in località Ca’ de Legn, territorio di Pagnona (Lecco) è precipitato per un centinaio di metri e non ha avuto scampo. Le persone che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto è giunto l’elisoccorso decollato dalla base di Caiolo (Sondrio), a supporto anche una squadra di quattro tecnici della stazione di Valsassina – Valvarrone della XIX Lariana del Soccorso Alpino. Il corpo dell’escursionista è stato recuperato nel pomeriggio e portato alla camera mortuaria dell’ospedale di Lecco a disposizione dell’autorità giudiziaria.