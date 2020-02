Ambiente, Ministro Costa: ridurre l’inquinamento per tutelare la biodiversità marina

“Oggi è la giornata mondiale della balene, un appuntamento che ci consente di ricordare l’importanza di continuare a lavorare per preservare la vita dei cetacei nei nostri mari“: lo afferma in una nota il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa.”La biodiversità marina è una ricchezza inestimabile che il Mar Mediterraneo può vantare ma che i cambiamenti climatici e l’inquinamento, in particolare quello da plastica, e il traffico marino mettono seriamente a repentaglio. È quindi necessario continuare a lavorare per ridurre gli impatti causati dalla presenza di materiali inquinanti nei nostri mari, e dedicare un’attenzione particolare affinché le rotte di navigazione non incrocino quelle dei cetacei“.

Il Ministro ha ricordato che nel Mar Ligure è presente una delle più alte concentrazioni di balene e delfini del Mediterraneo: ben 8 specie di cetacei tra i quali anche l’imponente balenottera comune. Forte di questa consapevolezza, si sottolinea l’importanza di aree protette come Santuario dei Cetacei, che attualmente si estende per circa 90.000 km² tra Francia e la Sardegna comprendendo anche la Corsica e l’Arcipelago Toscano.