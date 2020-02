Coronavirus: quasi 400 contagi totali in Iran, saltano le preghiere del venerdì

Coronavirus: l’epidemia dilaga in Corea del Sud, in Giappone Hokkaido dichiara lo stato di emergenza

Please wait...

No votes yet.

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating

Il noto flaconcino da 80 ML, costa solitamente circa 3 euro . Quello più grande da 250 ML, mediamente costa circa 7 euro . Il costo dell’Amuchina gel disinfettante per le mani è sempre stato di circa 30 euro al litro . Insomma, è sempre costato così tanto. Evidentemente in pochi lo compravano prima e sapevano quanto costasse davvero!

A febbraio si e’ registrato un forte incremento delle vendite di prodotti igienizzanti a causa dell’emergenza Coronavirus, senza pero’ tensioni sui prezzi. Lo spiegano all’Istat nella conferenza stampa sull’inflazione di febbraio, precisando che le rilevazioni arrivano fino a domenica 23 (quando cioe’ erano gia’ comparsi i primi casi nelle zone rosse). “C’e’ un forte aumento delle quantita’ vendute – spiegano – ma non ci sono stati aumenti dei prezzi“. I prodotti comunque costituiscono una parte marginale del paniere complessivo e non produrrebbero effetti sull’inflazione generale.

article

1396243

MeteoWeb

Amuchina Gel, boom di vendite per il Coronavirus ma “non c’è alcun aumento dei prezzi”: prima lo compravano in pochi e la gente non sapeva che costava così tanto

A febbraio si e’ registrato un forte incremento delle vendite di prodotti igienizzanti a…

http://www.meteoweb.eu/2020/02/amuchina-gel-boom-di-vendite-per-il-coronavirus-ma-non-ce-alcun-aumento-dei-prezzi-prima-lo-compravano-in-pochi-e-la-gente-non-sapeva-che-costava-cosi-tanto/1396243/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2020/02/amuchina-gel.jpg

Coronavirus

ALTRE SCIENZE