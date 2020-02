Anche a Lamezia arriva la super telecamera negli aeroporti per contrastare il Coronavirus

Sunell Italia annuncia l’installazione delle prime telecamere termiche di ultima generazione Body Temp SN-T5 negli aeroporti italiani per contrastare il contagio da coronavirus. Questa tecnologia è infatti l’unica in grado di garantire un’effettiva verifica della corretta temperatura corporea e la sicurezza del rilevamento e garantisce il riconoscimento automatico della persona ammalata, senza il rischio dell’intervento decisionale umano.

La soluzione non opera sulla singola persona, ma rileva la temperatura su gruppi fino a 16 persone contemporaneamente evitando la formazione di code e imbuti. Gli individui segnalati vengono identificati sull’ ipad dell’operatore con un colore.

La prima installazione aeroportuale è stata ultimata in questi giorni a Roma Fiumicino. Seguiranno Venezia, Firenze, Pisa, Bologna, Catania, Palermo, Verona, Trieste, Treviso, Brescia, Lamezia Terme, Napoli e altri aeroporti.

Dichiara il direttore commerciale Massimo Pagani: ’Abbiamo richieste anche fuori dall’ambito aeroportuale, da strutture e grandi aziende private e pubbliche, specialmente dopo i recentissimi casi di contagio in Lombardia, Veneto, Piemonte etc’.

Body Temp SN-T5 è stata progettata proprio per il rilevamento della temperatura corporea mentre gli altri apparecchi sul mercato sono nati con funzione antincendio e poi adattati, quindi presentano funzionalità non idonee allo scopo della rilevazione della febbre e della sicurezza del dato.”

‘La Body Temp SN-T5, detta Panda, è stata realizzata da Sunell in seguito alla Sars – spiega il General Manager Dott. Paolo Cardillo -. Questo perché Sunell non progetta nuovi prodotti solo per profitto, ma pensando anche all’utilità sociale, al benessere e all’etica. Attualmente, la Body Temp SN-T5 è già in uso nel Far East, in Russia e in India, in scuole e centri pubblici’.

Sunell è uno dei principali player di settore in Italia, caratterizzata dall’essere un produttore completo di telecamere e videoregistratori IP e analogici multistandard.

I prodotti, sempre aggiornati e di ultima generazione, risultato evolutivo di un R&D department di oltre 500 addetti, sono una garanzia di qualità e di affidabilità.

La Shenzhen Sunell Technology Corporation è un’azienda cinese privata presente in Italia tramite un unico importatore che ha sede direzionale a Milano e la logistica a Catania (oltre 10.000 mq coperti, magazzino automatico e personale al lavoro su due turni per garantire consegne celeri entro le 24 ore sia in Italia che in Europa).

Dopo una fase di test di tre anni, la compagnia ha deciso dal 2019 di investire direttamente con il proprio marchio sul mercato italiano.

E’nato così il team Sunell Italia, mirato a costituire una rete di distributori qualificati in grado di supportare professionalmente l’installatore nel pre e post vendita attraverso corsi di formazione, supporto tecnico, attività di consulenza, documentazione commerciale e di marketing.

La presenza di Sunell in molti ambiti pubblici, anche italiani, quali ad esempio Autostrade per l’Italia, Anas, Polizia di Stato, Atm – Metropolitana Milanese, Porto di Genova, oltre che in numerosi Comuni per il controllo della sicurezza cittadino, è una conferma del livello qualitativo dei prodotti.

L’assenza del prodotto Sunell dai canali commerciali online come ad esempio Amazon ed Ebay, a differenza di altri competitor, e la presenza su internet da parte dei distributori con il solo prezzo di listino Italia ufficiale, caratterizza da sempre una politica commerciale a tutela dei margini e della professionalità dell’intera catena distributiva.

In Italia, Sunell è anche l’unica società del settore, occupato ormai solo da aziende straniere (nonostante il mercato della sicurezza sia nato proprio nel nostro Paese) che ha installato un cloud p2p in Italia ad uso esclusivo degli utenti italiani, a garanzia della affidabilità e dell’efficienza dei sistemi e per soddisfare le nuove normative inerenti la privacy.

SN-T5 Body Temp- scheda tecnica

La nuova telecamera SN-T5 Body Temp di Sunell è un prodotto esclusivo realizzato per la protezione delle comunità da malattie, epidemie e ogni sorta di contagio propagato attraverso persone non in buone condizioni di salute.

Rispetto alle telecamere termiche già presenti sul mercato, la Body Temp ha funzionalità più evolute. La Body Temp rileva in modo non invasivo il volto di 16 persone ogni fotogramma (30ms) grazie all’ottica standard con rilevamento facciale e, utilizzando una seconda telecamera termica, ne rileva la temperatura della fronte e la trasforma nella temperatura corporea, segnalando casi di febbre con una precisione pressoché assoluta (tolleranza inferiore a 0,3°C).

Il sistema dà poi evidenza dei casi sospetti sia localmente sia remotamente attraverso interfaccia web, Sunview o App.

Se esiste un database dei frequentatori del luogo (per esempio in asili, scuole, case di cura, enti, etc), il sistema dà le indicazioni di confronto e riconoscimento facciale associando i dati all’immagine della persona ed effettuando eventuali interventi particolari sulle persone segnalate.

Particolarmente utilizzata in contesti quali aeroporti, stazioni ferroviarie, frontiere, etc la Body Temp di Sunell, è l’unico strumento oggi in grado di offrire questo tipo di tutela preventiva. La Body Temp di Sunell è inoltre particolarmente indicata in strutture dove possono trovarsi minori o soggetti deboli, perché grazie alle sue simpatiche orecchie per cui viene denominata “Panda”, non incute timore e nel contempo attrae l’attenzione per una migliore lettura.